Länger war es ruhig um das actionreiche neue Projekt von Entwickler Housemarque, Nex Machina, geworden. Das hat sich heute jedoch geändert. Unter anderem wurde der Release-Termin bestätigt.

In einer Pressemail kündigte Housemarque heute an, dass Nex Machina nicht mehr zu lange auf sich warten lassen wird. Die Veröffentlichung des Spiels ist sowohl für die PlayStation 4 als auch für den PC (via Steam) für den 20. Juni 2017 vorgesehen. In rund einem Monat erwartet euch also wieder brachiale Arcade-Action der Genre-Experten.

Gleichzeitig kündigte man in der gleichen Pressemail an, dass der Titel dann auch über einen lokalen Koop-Modus verfügen wird. Ihr werdet folglich mit einem Freund Seite an Seite antreten und euch gegenseitig helfen können. Einen neuen Trailer mit frischen Koop-Spielszenen könnt ihr euch im Folgenden ansehen.