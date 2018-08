Kurzinfo

Mario macht den Sprung auf Wii U mit New Super Mario Bros. U, einem neuen Side-Scrolling-Abenteuer, in dem Mario immer neue Gestalt annimmt und die Spieler in Form ihrer Mii-Charaktere mitmischen können. Das Spiel führt zudem den Boost-Modus ein, mit dessen Hilfe man Blöcke hinzufügen oder Spielern helfen kann, ihren Gegnern auszuweichen. Außerdem lässt er Mario Geheimnisse aufdecken, und er ermöglicht es mehreren Spielern zu kooperieren, um Speed Runs in Rekordzeit hinzulegen.