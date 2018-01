Bandai Namco hat heute ein neues Gundam-Spiel angekündigt. New Gundam Breaker erscheint exklusiv für diese Konsole.

Bandai Namco hat ein neues Gundam-Spiel angekündigt und dazu einen kurzen Trailer veröffentlicht. In New Gundam Breaker werden Spieler die Möglichkeit haben, eine neue Spielerfahrung zu erleben. Ihr werdet in der Lage sein, gegnerische Gunplas zu zerstören und euchaus deren Einzelteilen einen völlig neuen und einzigartigen Gundam zu bauen. Viel mehr ist leider bislang noch nicht bekannt, nur, dass New Gundam Breaker 2018 exklusiv für PlayStation 4 erscheint.