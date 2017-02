Neverwinter: The Cloaked Ascendancy

Cryptic Studios und Perfect World hören nicht auf, neue Inhalte für das Free-to-play-MMORPG Neverwinter zu veröffentlichen. Mit The Cloaked Ascendancy ist die nächste Erweiterung bereits im Anmarsch.

Bereits am 21. Februar soll die neue Erweiterung für die PC-Version des Online-Rollenspiels veröffentlicht werden, gefolgt von den PS4- und Xbox-One-Versionen später im Jahr. Die neue Erweiterung soll zahlreiche neue Features sowie eine neue Kampagne, eine Abenteuerzone, Artefaktwaffen und Skirmish bringen.

The Cloaked Ascendancy startet nach der Rückkehr in die Stadt nach den Ereignissen von Storm King's Thunder. Eine neue magische Bedrohung ist aufgetaucht und schickt die Spieler ins neue Gebiet, den River District, wo eine neue Kampagne zu bestreiten ist. Den Abschluss bildet die Rückkehr in die umgebaute Version des Dungeons Spellplague Caverns, die nun unter der Kontrolle der Cloaked Ascendancy ist.