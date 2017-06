Das Rollenspiel Neverwinter ist einfach nicht tot zu kriegen. Nun wurde die nächste Erweiterung offiziell angekündigt; diese erscheint im Juli.

Perfect World Entertainment und die Cryptic Studios haben mit "Tomb von Annihilation" nun das neueste Add-on zum Rollenspiel-Epos Neverwinter in Aussicht gestellt. Das MMO soll die neue Erweiterung mit frischen Inhalten auf dem PC am 25. Juli 2017 erhalten. Wie gewohnt werden die Konsolenversionen für Xbox One und PS4 zu einem späteren Zeitpunkt bedient, einen Termin hierfür gibt es zur Zeit aber noch nicht. Frühere Add-ons kamen für die Konsolen aber im Regelfall vier bis sechs Wochen später.

Das Add-on bringt euch einen nagelneuen Hub, von dem aus Spiele in die Dschungelregionen von Chult vorstoßen. Erstmals wird es Dinosaurier als Gegnertyp geben. Die Hub-Welt heißt "Port of Nyanzaru". Dort gibt es auch einen zusätzlichen Dungeon namens "The Tomb of the Nine Gods", der auch neue Belohnungen zu bieten haben wird.

Die Kampagne beauftragt euch damit, verschiedene neue Monster zu jagen und zu eliminieren. Auch die neuen Dinosaurier gehören dazu. Weitere Details diesbezüglich sollen folgen, sobald der Release näher rückt.