Entwickler Beamdog bleibt seiner Linie treu und bringt einen Rollenspiel-Klassiker nach dem anderen zurück auf den PC. Als Nächstes geht man nun Neverwinter Nights an und bringt dieses deutlich aufgehübscht als Enhanced Edition.

Nach anderen RPG-Klassikern wie Baldur's Gate oder auch Planescape Torment geht Beamdog als Nächstes Neverwinter Nights an und bringt dieses nun als Enhanced Edition neu auf den Markt. Ursprünglich war das BioWare-Rollenspiel im Jahr 2002 veröffentlicht worden.

Via Twitter kündigte Beamdog nun die Enhanced Edition des Titels an, in der ihr den RPG-Klassiker noch einmal in zeitgerechter Grafik genießen könnt. Neben diversen optischen Verbesserungen sollt ihr Neverwinter Nights demnach nun in der Full-HD-Auflösung 1080p sowie auch in 4K genießen können. Weitere Display-Optionen sowie auch verbesserter Support für Modder sind ebenfalls an Bord.

Ein weiteres cooles Feature: Frühere Speicherstände und Mods aus dem Original sollen in der Neuauflage ebenfalls verwendet werden können, so dass es vor allen Dingen auch in Sachen Modifikationen bereits ein breits Angebot zur Veröffentlichung geben wird. Ein Release-Date steht zunächst noch nicht fest; Vorbestellungen sollen im Tagesverlauf zum Preis von 20 US-Dollar entgegen genommen werden.