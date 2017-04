Netgear, nicht ganz unbekannter Anbieter von Netzwerklösungen, und die eSports-Organisation PENTA Sports haben sich zum Zwecke einer Kooperation zusammengetan.

Netgar hat diese Partnerschaft mit PENTA Sports heute offiziell verkündet. Der Hersteller unterstützt PENTA Sports mit neuer Ausrüstung, um deren neues eSports Leistungszentrum (#ELZ) mit moderner Netzwerktechnologie zu versorgen. Dabei werden unter anderem Produkte des Nighthawk Gaming Portfolios in das #ELZ integriert. Zudem stattet Netgear zukünftig das PENTA Sportsteam mit Netzwerkprodukten für Veranstaltungen, Events, Competitions aus.

PENTA Sports bietet im #ELZ auf mehr als 400 m2 Höchstleistungsrechner, neuste Gaming-Bildschirme und schnellste Internetverbindung, um den Spielern die beste Leistung anbieten zu können. Zudem können Sofas, Sitzgelegenheiten und Fernseher für Meetings genutzt werden.

Andreas Schätzke, CMO von PENTA Sports zu der Kooperation: „Nach dem großen Erfolg, den NETGEAR in der Zusammenarbeit mit Ninjas in Pyjamas erzielt hat, können wir diese Geschichte mit PENTA Sports in Deutschland und Mitteleuropa fortsetzen."