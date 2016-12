nerdytec veröffentlicht die neueste Version des Lapdesk-Systems Couchmaster Cycon nun auch in einer streng limitierten Titan Edition, die mit noch edleren Features ausgestattet sein soll.

nerdytecs üppige Edelvariante der Lösung fürs Couchgaming am PC ist auf ganze 333 Stück limitiert und ist ab sofort vorbestellbar. Die bequemen Stützkissen und Handballenauflagen sind mit Nappaleder bezogen und sollen so für eine noch bessere Haptik als bei der Basis Version sorgen. Kontrastnähte in Titanfarben an den Stützkissen sollten das Setup zusätzlich optisch aufwerten.

Das Lapboard wird von Design-Elementen aus echtem Titan geziert, die der „Titan Edition“ nicht nur ihren Namen, sondern auch zusätzliche Eleganz und eine luxuriöse Optik verleihen sollen. Als besonderes Highlight ist jedes Stück mit der genauen Versionsnummer lasergraviert. Außerdem liegt jeder Bestellung das exklusive nerdytec Mauspad bei, das speziell für den Gebrauch mit dem Couchmaster Cycon optimiert wurde.

Die „Titan Edition“ des Couchmaster Cycon ist ab sofort zu einer UVP von 299€ vorbestellbar und auf 333 Stück limitiert.