Das neue Need for Speed: Payback wurde ja bereits im Vorfeld der heutigen EA-Play-Konferenz angekündigt; im Rahmen der Präsentation ließ Electronic Arts nun weitere Details folgen.

Ghost Games hat auf der Bühne von EAs Pressekonferenz anlässlich der E3 erstmals Need for Speed: Payback ausführlicher gezeigt. Der Titel wird demnach über eine umfassende, narrative Einzelspieler-Kampagne verfügen. Wie bereits bekannt, schlüpft ihr dabei in die Rollen von gleich drei Protagonisten schlüpfen. Nun wurden weitere Details bekannt.

Angeführt wird das Team vom früheren Street-Racer Tyler Morgen, dem zwei weitere Charaktere zur Seite gestellt werden. Morgan versucht, seine Crew wieder aufzubauen, um ein offensichtlich eigentlich unmögliches Rennen zu gewinnen. Dabei soll das Kartell namens "The House" vernichtet werden.

Insgesamt soll es fünf verschiedene Autoklassen geben: Race, Drift, Off-Road, Drag und Runner. Diese lassen sich tiegründig und auf viele verschiedene Weisen individualisieren. In der offenen Spielwelt sollen sich zudem auch früheren Fahrzeuge finden lassen, denen ihr dann zu neuem Glanz verhelfen könnt.

Ein tiefgründiges Scoring-System lässt euch Punkte für Geschwindigkeit und Style-Momente sammeln. Auch eine Risiko- und Belohnungs-Spielmechanik wird integriert, so dass ihr entscheiden müsst, ob ihr euer Glück und eure Fertigkeiten besonders herausfordert oder nicht.

Käufer der Deluxe Edition des Spiels werden bereits ab dem 07. November einsteigen können; im Übrigen erscheint der neue Teil der Reihe am 10. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Den ersten Gameplay-Trailer könnt ihr euch im Folgenden ansehen.

Need for Speed: Payback - E3 2017 Gameplay Trailer Der Trailer zeigt eine wilde Verfolgungsjagd in Spielgrafik.

