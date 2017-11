Need for Speed: Payback

Need for Speed: Payback hat ein neues Update erhalten. Das schraubt vor allem am Fortschritts-System.

Auch Need for Speed: Payback blieb vor Lootboxen und Mikrotransaktionen nicht verschont. Gerade der notwendige Grind, um an neue Teile und Autos zu kommen, stieß auf Kritik (Zu unserem Test von Need for Speed: Payback). Nun veröffentlichte Ghost Games ein neues Update für den Arcade-Racer und passt die Belohnungen an. Damit will der Entwickler vor allem den Fortschritt beschleunigen, den die Spieler in Need for Speed: Payback machen.

Durch die Bank werden alle Events im Spiel nun mit mehr Geld und REP belohnt. Zudem sollt ihr nun öfter wesentlich besseren Loot aus den Boxen ziehen, um euer Fahrzeug entsprechend aufzuwerten und die nächsten Events in Angriff nehmen zu können, ohne, dass ihr aufwändig grinden müsst.

Die offiziellen Patch-Notes:

Increased the amount of REP awarded by taking part in events.

Increased the amount of Bank awarded by taking part in events.

Bait crates now reward increased REP.

Bait crates now reward increased Bank.

Competing against a Roaming Racer will reward you with increased REP.

Competing against a Roaming Racer will reward you with increased Bank.

Air Suspension will now appear more frequently within Shipments.

Slightly increased REP and Bank for finishing an event outside of first place.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Werdet ihr dadurch noch einmal in Need for Speed: Payback reinschauen?