Need for Speed: Payback

Microsoft hat nun die Größe des Downloads für EAs kommende Asphalt-Action Need for Speed Payback bekannt gegeben. Wir geben schon mal Entwarnung: Glücklicherweise braucht ihr dafür keine neue Festplatte ...

Auch wenn Need for Speed: Payback erst am 10. November die Reifen qualmen lässt, gibt es bereits jetzt Infos zur Download-Größe des Spiels auf der Xbox One. Wird eure Internetleitung glühen und muss eine neue Festplatte her?

Zum Glück nicht, zumindest verglichen mit anderen Großkalibern wie beispielsweise Forza Motorsport 7 fällt der Umfang überschaubar aus: Ihr benötigt rund 17,81 GB Speicherplatz für den Download des neuen Need for Speed.

Zu den Größen auf dem PC sowie der PlayStation 4 wurde noch keine genauen Angaben gemacht, voraussichtlich wird es jedoch keine oder nur geringe Unterschiede geben.