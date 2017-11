Need for Speed: Payback

Das unglaubliche Battlefront-Debakel rund um das Fortschrittssystem und die Lootboxen hat bei Electronic Arts offenbar zum Umdenken geführt. Entwickler Ghost Games hat klammheimlich nun das Fortschrittssystem im aktuellen Racer Need for Speed: Payback überarbeitet.

Die Kontroverse rund um die Lootboxen in Star Wars: Battlefront II hat - verglichen mit dem Vorgänger - nicht nur für desaströse Verkaufszahlen des Actionspiels gesorgt, sondern offenbar zu einem Umdenken bei Publisher Electronic Arts und den angeschlossenen Entwicklerstudios geführt. Nachdem man - offenbar auf Druck von Disney - die Mikrotransaktionen in Star Wars: Battlefront II deaktivierte, reagiert das Entwicklerstudio Ghost Games nun auch im aktuellen Rennspiel Need for Speed: Payback.

Auch im Racer gibt es ein Fortschrittssystem, in dessen Rahmen sich Spieler und ihre Fahrzeuge weiter verbessern können. Dieses war von Haus aus nie so langatmig wie das von Star Wars: Battlefront II, allerdings mussten auch hier Lootboxen genutzt werden, die im Titel als "Shipments" bekannt sind. Zudem benötigte man "Speed Cards" und "Speed Points" um besser voran zu kommen.

Im Lichte des Battlefront-Debakels hat man diesbezüglich nun in einem Update Änderungen untergebracht und ermöglicht es Spielern durch die Teilnahme an Ingame-Events nun, schneller durch das reine Gameplay Fortschritte zu erzielen. Die im weiter unten folgenden Patch-Log folgenden Änderungen im Detail sollen nur der Anfang sein. In einem Statement heißt es weiter, dass man das Fortschrittssystem noch weiter optimieren wolle, um eine gute Spielerfahrung zu gewährleisten. Weitere Tweaks seien bereits in Arbeit und sollen in Kürze rund um die Tune-Up-Shops erscheinen.

Die aktuellen Änderungen im Überblick:

Increased the amount of REP awarded by taking part in events.

Increased the amount of Bank awarded by taking part in events.

Bait crates now reward increased REP.

Bait crates now reward increased Bank.

Competing against a Roaming Racer will reward you with increased REP.

Competing against a Roaming Racer will reward you with increased Bank.

Air Suspension will now appear more frequently within Shipments.

Slightly increased REP and Bank for finishing an event outside of first place.

Decreased the time it takes for new parts to appear in Tune-Up shops, down from 30mins to 10mins.

Increased rate in which parts are rewarded within Ranked Speedlists.