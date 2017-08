Need for Speed: Payback

Electronic Arts und die Bayrischen Motorenwerke, besser bekannt als BMW, haben auf der gamescom den neuen BMW M5 in Need for Speed: Payback enthüllt.

Noch bevor der neue M5 im nächsten Jahr auf die Straßen dieser Welt rollt, könnt ihr den BMW-Schlitten im kommenden EA-Rennspiel Need for Speed: Payback virtuell Platz nehmen.

"Der neue BMW M5 ist ein überwältigendes Auto", sagt Marcus Nilsson, Executive Producer von Ghost Games. "Mit seinem unwiderstehlichen Antrieb und herrlichem Design werden es unsere Spieler lieben, sich hinter das Steuer des neuen BMW M5 zu setzen. Ob in intensiven Überfall-Missionen, in rasanten Verfolgungsjagden mit der Polizei oder einfach nur beim Cruisen durch das Open-World-Setting: Dieses Auto verkörpert Performance, Geschwindigkeit und Faszination, was die Fahrt mit dem neuen BMW M5 zu einem der absoluten Höhepunkte in Need for Speed: Payback macht."

Der 2018 BMW M5 bringt 600 Pferdestärken auf die Straße und setzt erstmals auf das von der BMW M GmbH entwickelte neue Allradsystem M xDrive.

Need for Speed: Payback wird ab dem 10. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Abonnenten von EA Access und Origin Access können den Titel bereits ab dem 02. November für bis zu 10 Stunden ausprobieren.