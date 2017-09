Need for Speed: Payback

Ab dem 10. November ist das neue Need for Speed: Payback erhältlich, dann auch für den PC. Wer den Titel hier genießen möchte, sollte sicherstellen, dass er auch die Systemanforderungen erfüllt. Wir verraten euch, was in eurem Rechner stecken muss.

Electronic Arts hat als Publisher nun die Mindestanforderungen sowie die empfohlene Systemkonfiguration von Need for Speed: Payback auf dem PC bekannt gegeben. In dieser Spielfassung dürft ihr euch auf eine freigegebene Framerate und 4K-Unterstützung freuen - die entsprechende Hardware vorausgesetzt. Wie das im Einzelfall aussehen kann, zeigt ein neuer 4K-Trailer, der nun via YouTube veröffentlicht wurde und anbei angesehen werden kann.

Zum Spielen in 1080p bei 60 fps wird mindestens eine NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 4GB oder eine vergleichbare Grafikkarte nötig sein. Wer über ein NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850 oder eine vergleichbare Karte verfügt, der kann immerhin in 720p mit 30 fps zocken.

Minimale Systemanforderungen