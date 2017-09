Need for Speed: Payback

Zwei Monate müssen wir uns noch gedulden, bis Need for Speed: Payback erscheint. Nun gab EA neue Informationen über die spielbaren Charaktere bekannt und wie die sich voneiannder unterscheiden.

Need for Speed: Payback läuft ein bisschen anders ab als seine Vorgänger. Ihr spielt nicht mehr nur eine Person, sondern gleich mehrere, die ihr immer wieder, ähnlich wie in Grand Theft Auto V, durchwechseln könnt. Zur Auwahl stehen euch Tyler Morgan, Mac und Jess. Jeder davon bringt seine eigenen speziellen Fähigkeiten und Skils.

Tyler Morgan zum Beispiel eignet sich perfekt für die sogenannten Drag-Rennen, in denen ihr eine gerade Strecke möglichst schnell entlangbrettern müsst. Mac hingegen ist wie gemacht für die Events, in denen ihr driften müsst. Wenn sich die Polizei einmischt, greift ihr dafür wieder zu Jess, die auf diesem Gebiet eine absolute Spezialistin ist. Wie genau die Charaktere interagieren und wie die Wechsel verlaufen, ist allerdings noch nicht ganz klar. Anders als in GTA V könnt ihr die Fahrer nicht einfach auf Knopfdruck wechseln. Spätestens am 10. November sollten wir das aber wissen. Dann erscheint Need for Speed: Payback nämlich.