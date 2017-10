Need for Speed: Payback

Der Release von Need for Speed: Payback rückt näher. Electronic Arts hat nun die Weltkarte des kommenden Rennspiels veröffentlicht. Daraus lässt sich ungefähr ableiten, wie groß die Spielwelt im neuesten Ableger der Reihe sein wird.

Bisher konnte man über die Größe der Welt, die Need for Speed: Payback bieten wird, nur spekulieren. Das hat seit heute ein Ende. Publisher Electronic Arts hat auf der offiziellen Seite des Spiels nun die Weltkarte des kommenden Rennspiels veröffentlicht. Und die Größe kann sich durchaus sehen lassen.

Neben der Stadt Silber Rock, die der Glücksspiel-Metropole Las Vegas, in der Wüste Nevadas, nachempfunden ist, zeigt sie die Wüste Liberty Desert, den Silver Canyon und die offenbar grünen Gegenden von Mount Providence. In diesen Gegenden werdet ihr euch in Need for Speed: Payback wieder actionreiche und arcadige Rennen mit euren Kontrahenten liefern. Euer Ziel ist es, das Kartell namens House auszuschalten, das die komplette Stadt kontrolliert. Dafür stehen euch wieder etliche Fahrzeuge zur Verfügung, die ihr nach und nach immer wieder aufbohren könnt. Denn auch das Tuning wird in Need for Speed: Payback wieder eine große Rolle einnehmen.

Am 10. November könnt ihr euch dann endlich selbst hinter das Steuer setzen und über die Highways der Wüste heizen. Dann soll Need for Speed: Payback für den PC, die Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.