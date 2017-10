Need for Speed: Payback

Electronic Arts kehrt in diesem Jahr wieder in die Rennspiel-Reihe Need for Speed zurück. Nun wurde bekannt gegeben, welche Karossen ihr im neuen Titel fahren dürft.

In Kürze wird Need for Speed: Payback für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. EA hat nun bekannt gegeben, welche Karossen im Spiel vertreten sein werden, wenn dieses ab dem 10. November 2017 im Handel steht.

Insgesamt umfasst die Auswahl von Entwickler Ghost Games 78 Fahrzeuge, die im Folgenden von A bis Z durchgehend aufgeführt werden. Viel Spaß beim Stöbern!

Acura NSX 2017

Acura RSX-S

Aston Martin DB11

Aston Martin Vulcan

Audi R8 V10 plus

Audi S5 Sportback (Starterwagen)

BMW M2

BMW M3 E46

BMW M3 E92

BMW M3 Evolution II E30

BMW M4 GTS

BMW M5

BMW X6 M

Buick GNX (Starterwagen)

Chevrolet Bel Air (Wrack)

Chevrolet C10 Stepside Pickup (Wrack)

Chevrolet Camaro SS

Chevrolet Camaro Z28

Chevrolet Corvette Grand Sport

Chevrolet Corvette Z06

Dodge Challenger SRT8

Dodge Charger

Ford F-150 Raptor

Ford Focus RS

Ford GT

Ford Mustang (Wrack)

Ford Mustang BOSS 302

Ford Mustang Foxbody

Ford Mustang GT

Ford Roadster

Ford Roadster - Beck Kustoms

Honda Civic Type-R 2000

Honda Civic Type-R 2015

Honda NSX Type-R

Honda S2000 (Starterwagen)

Jaguar F-Type R Coupé

Koenigsegg Regera

Lamborghini Aventador Coupé

Lamborghini Diablo SV

Lamborghini Huracán Coupé

Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV

Land Rover Defender 110 (Starterwagen)

Lotus Exige S

Mazda MX-5 1996

Mazda MX-5 2015

Mazda RX-7 Spirit R

McLaren 570S

McLaren P1

Mercedes-AMG A 45

Mercedes-AMG G 63

Mercedes-AMG GT

Mercury Cougar

Mitsubishi Lancer Evolution IX

NISSAN 180SX Type X

NISSAN 350Z

NISSAN Fairlady 240ZG (Wrack)

NISSAN GT-R Premium

NISSAN Silvia Spec-R Aero

NISSAN Skyline 2000 GT-R

NISSAN Skyline GT-R V-spec 1993

NISSAN Skyline GT-R V-spec 1999

Pagani Huayra BC

Plymouth Barracuda

Porsche 911 Carrera S (991)

Porsche 911 Carrera S (993)

Porsche 911 GT3 RS (991)

Porsche 911 RSR 2.8

Porsche 918 Spyder

Porsche Cayman GT4

Porsche Panamera Turbo

SRT Viper

Subaru BRZ Premium

Subaru Impreza WRX STI

Volkswagen Beetle (Wrack)

Volkswagen Golf GTI Clubsport

Volkswagen Golf GTI (Starterwagen)

Volvo 242DL

Volvo Amazon P130