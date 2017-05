Need for Speed

Electronic Arts und Ghost Games werden im weiteren Jahresverlauf 2017 ein neues Need for Speed auf den Markt bringen. Heute gab man erste Details bekannt.

In einem Blog-Eintrag äußerten sich die Entwickler heute erstmals zum nächsten Need for Speed, das im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll. Der neue Teil basiert dabei auf den Gameplay-Grundlagen, die mit dem Reboot der Serie im Jahr 2015 implementiert wurden und baut diese weiter aus. Unter anderem werdet ihr vielfältige Tuning-Optionen an die Hand bekommen, der Fokus liegt aber auch auf packenden Verfolgungsjagden mit den Cops. Dabei geht es nicht nur auf Asphalt zur Sache, sondern auch abseits der Strecke.

Die schwedischen Entwickler wollen sich für den neuen Teil aber auch des Feedbacks der Community annehmen. Aus diesem Grund wird der Online-Zwang, einer der größten Kritikpunkte des Vorgängers, in Angriff genommen und nicht mehr zurückkehren. Ihr werdet das neue Need for Speed also auch offline sowie als Einzelspieler-Erlebnis genießen können. Den kompletten Blog-Eintrag mit weiteren Details findet ihr hier.

Ausführlicher werden sich die Mannen von Ghost Games im Rahmen von EA Play vom 10 bis 12. Juni anlässlich der E3 in Los Angeles äußern.