Need for Speed

Scheinbar endet der Exklusivvertrag zwischen dem Autohersteller Porsche und Electronic Arts in diesem Jahr. Das bedeutet, dass Need for Speed nicht mehr exklusiv die Edelkarossen in der Garage hat.

Seit dem Jahr 2000 und dem Erscheinen von Need for Speed: Porsche sind die Serie und der Hersteller der Edelkarossen eng verwoben und mit einem Exklusivvertrag verbunden, sodass die Wagen nur in den Need-for-Speed-Titeln auftauchen dürfen.

Dieser Vertrag scheint jedoch in diesem Jahr zu einem Ende zu kommen. Das berichten die Kollegen von Speed Maniac in einem Interview mit Kunos Simulazioni, dem Entwicklerstudio von Assetto Corsa. So könnte die Lizenz künftig wieder allen Entwicklern zur Verfügung stehen und es muss nicht mehr bei Electronic Arts um Genehmigung gebeten werden.