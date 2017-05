In der kommenden Woche kommt das arcadelastige NBA Plagrounds auf den Markt. Allerdings werden zum Start einige Features noch fehlen.

Betroffen sind dabei zunächst Käufer der Switch-Version, denn im Gegensatz zu den weiteren Plattformen PC, PS4 und Xbox One gibt es auf der Nintendo-Plattform zunächst überhaupt keine Online-Funktionen. Das hat ein Sprecher von Saber Interactive gegenüber Polygon bestätigt. Die Online-Funktionalität soll aber "einige Tage nach dem Launch" per Patch nachgeliefert werden. Auf der Switch wird das Spiel indes mit einem einzelnen Joy-Con-Controller spielbar sein. Auf allen Plattformen visiere man 60 Frames pro Sekunde an.

An anderer Stelle sind auch die Käufer auf den anderen Plattformen betroffen. So bietet NBA Playgrounds einen lokalen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler, die an einem Screen beispielsweise 2 gegen 2 zocken können. Online wird hingegen nur 1 gegen 1 unterstützt. Die 2-gegen-2-Funktion soll online erst nach der Veröffentlichung in einem "frühen Update" nachgeliefert werden.

Ansonsten wird das Online-Matchmaking, das vom Leaderboard-Ranking abhängig ist, zunächst die einzige Möglichkeit sein, Online-Spiele zu zocken. Ihr werdet also bis auf Weiteres noch nicht in der Lage sein, Leute von eurer Freundesliste zu einer Partie einzuladen. Saber Interactive sei sich aber bewusst, wie wichtig dieses Feature sei und möchte dieses ebenfalls per Update nachliefern. Unklar ist zudem, wie das Feature der Online-Turniere aussehen wird, denn auch diese werden zunächst fehlen. Ganz schön viele offene Baustellen zum Release für die Macher.