Basketball-Fans, die etwas humorvoller an die ganze Sache rangehen wollen, bekommen mit NBA Playgrounds schon bald einen neuen Titel an die Hand.

Im Mai 2017 soll nämlich mit NBA Playgrounds das neueste Werk aus dem Hause von Entwickler Saber Interactive erhältlich sein. Der Titel orientiert sich an vergleichbaren Spielen wie NBA Street und NBA JAM, geht also comichaft an die Sportart heran. Der Release erfolgt für die Plattformen PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Wer NBA Playgrounds zockt, den erwartet ein arcadelastiges Basketball-Spiel, das offiziell von der NBA lizenziert wurde. Demnach dürft ihr euch auf bekannte aktive sowie bereits inaktive Spieler freuen. Im Debüt-Trailer, den es weiter unten für euch gibt, sind unter anderem Stephen Curry und Allen Iverson zu sehen.

Im Spiel ist jedes NBA-Team vertreten und die Spieler können hochgelevelt werden. Ansonsten gibt es natürlich - das Genre macht es möglich - zahlreiche Over-the-Top-Moves und -Dunks. Spielen dürfen Einzelspieler, es gibt aber auch einen lokalen sowie Online-Multiplayer-Modus.