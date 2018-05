Etwas überraschend wurde früher in diesem Jahr das Sequel NBA Playgrounds 2 offiziell angekündigt, hatte damals aber noch keinen konkreten Release-Termin verpasst bekommen. Das hat sich nun aber geändert.

Saber Interactive hatte das Arcade-Sportspiel-Sequel NBA Playgrounds 2 bis dato ja nur pauschal für Sommer 2018 bestätigt. Erfreulicherweise ist damit - das hat sich nun herausgestellt - der Anfang dieses Sommers gemeint, denn jetzt steht der genaue Release-Termin fest.

Basketball-Fans, die eher arcadelastiges Gameplay lieben, werden demnach ab dem 22. Mai 2018 bei NBA Playgrounds 2 zugreifen dürfen. Der Termin gilt gleichermaßen für alle unterstützten Plattformen, also PC, PS4, Switch und Xbox One. Der Verkaufspreis soll bei 19,99 Dollar liegen, so die englischsprachige Ankündigung.

NBA Playgrounds 2 baut auf den Grundlagen des ersten Teils aus dem vergangenen Jahr auf, wird aber einige neue Features zu bieten haben. So gibt es einen neuen Playgrounds-Championship-Modus samt weltweitem Ranking-System. Dabei wird unterschieden zwischen mehreren Einzelspieler- und Koop-Ranglisten.

Für Singleplayer ist ein neuer Season-Modus enthalten, in dem ihr euer favorisiertes Team auswählt und versucht, die Meisterschaft zu gewinnen. Im Multiplayer-Bereich gibt es einige Modifikationen sowie Online-Partien für bis zu vier Spieler. Auch neue Power-Ups, eine verbesserte KI, überarbeitete Modelle und Animationen sowie ein Roster aus über 200 bekannten NBA-Basketballern sind an Bord.