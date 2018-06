Im Herbst bringt EA Sports ein neues NBA Live auf den Markt. Jetzt steht fest, wer auf dem Cover des im Rahmen der EA Play 2018 angekündigten Titels zu sehen sein wird.

EA Sports hat bekannt gegeben, dass NBA-Star Joel Embiid auf dem Cover des neuen NBA Live 19 zu sehen sein wird. Der Titel ist ab dem 07. September 2018 für PS4 und Xbox One zu haben.

Embiid ist Center bei den Philadelphia 76ers und wurde nun im Rahmen der 2018 NBA Awards für das Spiel-Cover bestätigt. Der 24-jährige war im Jahr 2014 an Nr. 3 im NBA-Draft von den Sixers ausgewählt worden, feierte sein NBA-Debüt aufgrund von Verletzungen aber erst in der Saison 2016/17. Dann jedoch ließ er es direkt krachen und schaffte den Sprung in das NBA All-Rookie First Team, und das obwohl er nur eine halbe Saison gespielt hat.

In der Saison 2017/18 schaffte Embiid dann den Sprung in das NBA All-Star Team und führte die Sixers zum ersten Mal in sechs Jahren in die Playoffs. Bei der Wahl zum besten Defensivspieler zog er nur knapp gegen Rudy Gobert von den Utah Jazz den Kürzeren. In Bezug auf NBA Live 19 wird der neue Cover-Athlet einer der NBA-Stars sein, den ihr in "The One", dem Karrieremodus im Titel, auswählen könnt. Dieser Modus feierte in NBA Live 18 sein Debüt.