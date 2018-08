Im Rahmen der EA Play im Juni wurde bereits angekündigt, dass es im Vorfeld des Release eine spielbare Demo des neuen NBA Live 19 geben wird. Diese ist nun erhältlich!

Wer überlegt, ob er in diesem Jahr NBA Live 19 eine Chance gibt oder doch wieder zu NBA 2K19 greift, der kann sich nun anhand einer spielbaren Demo selbst ein Bild vom neuen Titel aus dem Hause Electronic Arts machen. Der Publisher hat wie versprochen die spielbare Probierversion des neuen Basketball-Titels am gestrigen Freitag für PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Gleichzeitig benannte man auch die konkreten Inhalte dieser Demo. So könnt ihr euren Charakter bis auf Level 20 bringen und auch einen weiblichen Charakter erschaffen. Ansonsten stehen euch folgende Spielmodi in der Probierversion zur Wahl:

The ONE Modes

The ONE Store

The Rise

Live Events 15 Events Multiple Events per Day Demo Events

Customize Player

Customize Court

Practice

Drills

1v0

1v1

5v5 Scrimmage

NBA Play Now Unlocks after you complete two games of The Rise Teams available: Golden State Warriors and Boston Celtics

WNBA Play Now Unlocks after you complete two games of The Rise Teams available: Los Angeles Sparks and Minnesota Lynx



Demnach fehlen in der Demo die Spielmodi Court Battles, LIVE Run, LIVE Ultimate Team, Franchise und Online Head-to-Head. In der Vollversion liegt die Levelobergrenze für einen Charakter übrigens bei 99.

NBA Live 19 erscheint am 07. September 2018 für PS4 und Xbox One. Die Demo kann via PlayStation Store und Xbox Store heruntergeladen werden.