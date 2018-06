EA Sports versucht weiter, Boden auf die NBA-2K-Reihe gut zu machen. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein neues NBA Live geben.

EA Sports hat heute Abend das neue NBA Live 19 offiziell angekündigt. Die langjährige Basketball-Reihe, die von NBA 2K längst den Rang abgelaufen bekommen hat, wird am 07. September 2018 auf PS4 und Xbox One erneut einen Anlauf wagen, die Genre-Krone zurückzuerobern.

Einen ersten Trailer zum neuen NBA Live 19 könnt ihr euch direkt anbei ansehen. Mit "The One" wurde zudem eine Rückkehr des Karrieremodus bestätigt, der in NBA Live 18 sein Debüt gab. Dieses Mal dürft ihr euch aber sogar mit anderen Spielern zu einem Squad zusammenschließen.

Im Trailer ist auch der Hall-of-Famer Allen Iverson zu sehen; unklar ist, welche Rolle er in Zusammenhang mit dem neuen Teil spielt. Für die Entwicklung zeichnet indes wieder EA Tiburon verantwortlich, die mit "Real Player Motion" auch eine neue Animationstechnologie, die zuletzt schon in FIFA 18 eingesetzt wurde, in NBA Live 19 integrieren werden.