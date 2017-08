Zwei Jahre lang hechelten die Korbjäger von EA der Konkurrenz mit großem Abstand hinterher. Die Pause 2016 hat den Athleten aber sichtlich gut getan, denn NBA Live 18 weiß auf dem Platz wieder zu gefallen.

LeBron, Steph Curry und Co. Haben ihre Lethargie abgelegt und spielen wirken regelrecht entfesselt. Das stimmige, realistsche Spielgefühl zeigt sich in allen Aspekten des Spiels: Dribblings, Pässe, Würfe und Dunks sehen nicht nur schick aus, sondern wirken einfach glaubwürdig. Etwas leicht gerieten bei unserem Anspiel die Würfe, weil eine Anzeige ziemlich genau auf den perfekten Zeitpunkt hinwies, an dem man die Taste loslassen sollte. Doch das kann mit Sicherheit in den Optionen abgestellt werden.

Grafisch verzückt NBA Live 18 mit tollen Animationen – vom sanften Streicheln des Balles beim Dribbling über das abklappende Handgelenk beim Wurf bis hin zu Körpertäuschungen. In der Nahaufnahme legt NBA Live noch eins drauf: Die Gesichter der Sportler wirken sehr echt, dazu steht ihnen der Schweiß sprichwörtlich auf der Stirn.

Reinschnuppern konnten wir in den neuen Karrieremodus The One, bei dem ihr eurem selbst erstellten Korbkünstler sowohl in NBA-Partien als auch beim Streetball zum Erfolg verhelft. Gelungene Aktionen bringen euch Punkte ein, während misslungene Pässe, Fouls oder falsche Manndeckung zu Abzügen führen. Für einen individuellen Look stattet ihr euer virtuelles Konterfei mit allerlei lizenzierten Shirts, Hosen und Schuhen aus.

Der Simulationsanspruch des Titels ist spürbar, wird jedoch nicht ganz konsequent durchgehalten. Denn zwischendurch landen Zuspiele beim völlig falschen Mitspieler, was für Ballverluste sorgt. Manchmal legten die NBA-Stars außerdem kurze Verschnaufpausen ein, so dass etwa ein aussichtsreicher Fastbreak verpuffte, weil der freie Spieler nicht schnurstracks gen Korb lief.