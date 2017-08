In diesem Jahr wagt sich EA mit NBA Live 18 wieder in ein Duell mit der NBA-2K-Reihe von 2K Sports. Dabei setzt man auch auf ein neues Feature. Ob das Spiel euren Ansprüchen genügt, davon könnt ihr euch indes in Form einer kostenlosen Demo selbst überzeugen.

EA Sports versucht mit der Basketball-Reihe NBA Live wieder Fuß im Genre zu fassen. Mit NBA Live 18 will man Vieles besser machen als in den vorherigen Teilen, mit denen man gegenüber NBA 2K stark ins Hintertreffen geriet. Ein neues Feature soll dabei eine weitere Zielgruppe ansprechen.

Neben der NBA wird erstmals auch die WNBA in NBA Live 18 vertreten sein, wie das Studio heute bekannt gab. Dank der Lizenz der Women's National Basketball Association sind also erstmals auch Frauen-Teams im Rahmen von WNBA Play Now vertreten. Die Teams und Spielerfertigkeiten sollen laut EA Sports dabei spezifisch angepasst worden sein, um den Spielstil der jeweiligen Athletinnen zu reflektieren. Für eine realistische Umsetzung wurden unter anderem Gesichtsscans und Motion-Capturing-Aufnahmen mit Spielerinnen wie Maya Moore, Brittney Griner, Diana Taurasi, Alisha Gray und Jonquel Jones durchgeführt. Auch der erste Pick des 2017 WNBA Draft, Kelsey Plum, war mit von der Partie.

Nachdem man in FIFA 16 erstmals Frauen-Teams hinzuzufügte, hält dieses Feature nun also in eine weitere Sportspiel-Reihe von EA Sports Einzug. Ob euch das Spiel in diesem Jahr liegt, könnt ihr indes selbst anhand einer kostenfreien Demo herausfinden. Diese soll bereits ab dem 11. August für PS4 und Xbox One erhältlich sein. Fortschritte aus der Demo können auch in die spätere Vollversion übernommen werden.