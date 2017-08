Electronic Arts und EA Sports wagen sich in diesem Jahr wieder in den Ring und werfen mit NBA Live 18 einen Konkurrenten zur dominierenden NBA-2K-Reihe auf den Markt. Wir verraten euch, wer auf dem Cover zu sehen ist und wann das Basketball-Spiel erscheint.

EA verkündete in einer Pressemeldung, dass kein Geringerer als James Harden auf dem Cover des neuen NBA Live 18 zu sehen sein wird. Der Star der Houston Rockets spielt die Position des Shooting Guards und ist für seinen Bart bekannt. Ob euch das Spiel losgelöst von Harden auf dem Cover gefällt, könnt ihr indes bereits jetzt anhand einer Demo herausfinden. Die spielbare Probierversion ist seit dem 11. August für Xbox One und PS4 erhältlich.

In der Demo könnt ihr mit "The Rise" den Prolog von "The One", einem neuen Karrieremodus im Spiel, erleben. In diesem steht ihr im Mittelpunkt, wobei ihr diverse Entscheidungen treffen müsst, die direkt Auswirkungen haben sollen. Außerdem können die in der Demo erzielten Fortschritte auch in die spätere Vollversion übernommen werden.

Apropos Vollversion: Diese wurde mittlerweile auch mit einem Release-Datum versehen. Ab dem 15. September 2017 dürft ihr euch NBA Live 18 für PS4 und Xbox One zulegen. EA-Access-Abonnenten erhalten auf der Xbox One einen Rabatt von zehn Prozent auf den Kauf der digitalen Version.