NBA hat NBA 2K19 inklusive Cover-Star, Release und Plattformen enthüllt. Außerdem sind nun die Inhalte der 20th Anniversary Edition bekannt.

2K gab heute bekannt, dass der dreifache NBA Champion und vierfache NBA MVP LeBron James das Cover der NBA 2K19 20th Anniversary Edition zieren wird. Auf dem Cover ist der Lieblingssohn Akrons neben von LeBron ausgewählten Worten zu sehen, die allesamt eine besondere Bedeutung für James haben, ob "Strive for Greatness", "Driven" und "Equality".

Zuzüglich zu thematisch auf James abgestimmten Inhalten und Gegenständen erhalten alle Käufer der 20th Anniversary Edition das Spiel vier Tage vor der Veröffentlichung, also schon ab dem 7. September.

"In diesem Jahr feiert das Entwicklerteam bei Visual Concepts seinen 30. und die NBA 2K–Reihe ihren 20. Geburtstag. Diesen Meilenstein möchten wir verewigen, indem wir uns mit dem legendärsten Athleten dieser Generation zusammenschließen – LeBron James", erklärt Alfie Brody, Vice President of Marketing für NBA 2K.

Die NBA 2K19 20th Anniversary Edition enthält die folgenden digitalen Gegenstände:

100.000 Virtual Currency

50.000 MeinTEAM-Punkte

20 MeinTEAM-Ligapakete (eins pro Woche)

Sapphire LeBron James MeinTEAM-Karte

0 MeinTEAM "Heat Check Packs" (eins pro Woche ab Beginn der NBA-Saison)

5 Wandbilder im LeBron-Design für MeinCOURT

LeBron MeinCOURT-Design

King's Collection Nike LeBron-Ausstattung & -Schuhe (25 Paare!)

Physische Gegenstände:

LeBron NBA 2K19-Poster

NBA 2K-Stickerbogen

Individuelles Armband mit LeBrons ausgewählten Worten

Die von Visual Concepts entwickelte NBA 2K19 20th Anniversary Edition wird ab dem 7. September 2018 in digitaler und physischer Form zum Preis von 99.99 € für Xbox One und das PlayStation4 Computer-Entertainment-System sowie digital für Nintendo Switch und Windows PC erhältlich sein. Die Standard Edition erscheint am 11. September.