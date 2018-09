Seit einigen Jahren stellt 2K Sports im Vorfeld der Veröffentlichung des aktuellen NBA-2K-Teils eine kostenlose Demoversion zur Verfügung, die sich “Der Auftakt” nennt. Neben einem ersten kurzen Einblick in die Karriere könnt ihr euch auch mit dem grundsätzlichen Gameplay vertraut machen.

Startet ihr die Auftakt-Demo, habt ihr zwei Möglichkeiten: Im Menüpunkt 2KU steht ein Tutorial bereit. Hier werden die grundlegenden Spielmechaniken der Basketballsimulation erklärt. Besonders empfehlenswert ist der Ausflug in die Optionen. Unter Steuerung werden alle verfügbaren Bewegungen, Würfe und Aktionen erklärt, die ihr auf dem Spielfeld ausführen könnt.

Dieser Spielmodus eignet sich aber auch dazu, um die unterschiedlichen Spielertypen und Plaketten auszuprobieren. Drückt auf dem Steuerkreuz nach oben, um die Eigenheiten des ballführenden Spielers anzuzeigen. Anfänger können in den Spieloptionen die Wurfanzeige anpassen. Platziert ihr diese unter dem runden Spieler-Icon, dann seht ihr auch gleichzeitig anhand des gelben Balkens, von wo euer Basketballer gut werfen kann.

Das Herzstück der Demo ist jedoch der Anfang des MeineKarriere-Spielmodus. Wie in den Jahren zuvor könnt ihr hier euren eigenen Spieler erstellen und in die ersten Momente der Spielerkarriere werfen. Euren erstellten Spieler dürft ihr in die Vollversion übernehmen. In NBA 2K19 führt die Karriere in die amerikanische Profiliga über einen Abstecher nach China. Nachdem ihr am Abend der Draft von keinem Team verpflichtet wurdet, geht es für euch nach Asien. Erst als ihr euch dort einen Namen macht, bekommt ihr eine Chance in der G-League, wo Nachwuchs- und Ersatzspieler sich beweisen dürfen.

NBA 2K19 - The Neighborhood Trailer Die Neuerungen in Sachen Neighborhood werden in diesem Video zu NBA 2K19 näher vorgestellt.

Die Einstellungsmöglichkeiten sind in der Auftakt-Demo recht limitiert. Die Nachbarschaft fehlt ebenso wie erweiterte Anpassungsmöglichkeiten eures Spielers. Ihr könnt also weder im MeinPark gegen andere Spieler antreten oder ein eigenes ProAM-Team erstellen. Dafür gibt es gegen Ende der Demo in der Karriere einen Ausflug in die Spielhalle, wo ihr an einem Spielautomaten eine Retro-Version von NBA 2K spielen könnt.

NBA 2K19 erscheint am 7. September für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Die Demo könnt ihr euch ab sofort kostenlos herunterladen.