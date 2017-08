Das klingt interessant: Zockt ihr NBA 2K18 auf Nintendo Switch, sollte ihr vielleicht eure amiibo-Sammlung parat haben. Denn die Figuren werden vom Spiel unterstützt.

Mario geht zusammen mit den NBA-Profis von NBA 2K18 auf Korbjagd? Was komisch klingt, könnte bei der Switch-Version des kommenden Basketballtitels Wirklichkeit werden. Darauf deutet zumindest eine Info im japanischen Nintendo Store hin.

DualShockers berichtet, dass der Eintrag zu NBA 2K18 die Möglichkeit listet, im Spiel amiibo zu nutzen. In welcher Form die beliebten Figuren zum Einsatz kommen werden, geht daraus jedoch nicht hervor. Denkbar wären alternative Trikots oder eben der eingangs erwähnte Einsatz von Mario, Luigi und Co. auf den glänzenden Courts der NBA.

Spätestens am 15. September erfahrt ihr selbst, was es mit den amiibo auf sich hat, denn dann erscheint NBA 2K18 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.