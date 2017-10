Seit Mitte September ist das neue NBA 2K18 zur nun auch gestarteten neuen NBA-Saison erhältlich. Wie gewohnt ist es dabei immer eine nette Spielerei der Entwickler, den Ausgang der Saison zu simulieren und so eine Prognose zu treffen, wer in diesem Jahr den Titel holt.

Geht es nach der Simulation in NBA 2K18, dann werden die Golden State Warriors in der neu gestarteten NBA-Saison wieder den Titel davon tragen und Meister werden. Für die Simulation wurde dabei der MyLEAGUE-Modus im neuen Teil genutzt und die komplette Saison abgespielt.

Obwohl zahlreiche NBA-Teams in der Offseason deutlich aufgerüstet haben, sollen am Ende die Golden State Warriors um Steph Curry und Kevin Durant wieder das bessere Ende für sich haben. In der Final-Serie soll das Team von der Westküste in fünf Spielen die Oberhand gegen den Ostküsten-Konkurrenten Boston Celtics behalten. Coach of the Year wird Steve Kerr, Kevin Durant der Finals MVP.

Die Celtics schaffen es in der Eastern Conference zuvor ins Finale, indem man unter anderem die Cleveland Cavaliers um LeBron James ausschaltet; diese waren zuvor als Top Seed im Osten ins Playoff-Rennen gegangen, verlieren dann aber die Eastern Conference Finals in sieben Spielen. In der Western Conference wird Russell Westbrook der Liga-MVP, seine Oklahoma City Thunder ziehen aber bereits in den Conference-Halbfinals gegen die Houston Rockets den Kürzeren. Diese verlieren dann wiederum gegen die Golden State Warriors.

Point Guard Lonzo Ball ist der Favorit auf den Titel des "Rookie of the Year", die Miami Heat sind mit lediglich 22 Siegen das schlechteste Team der Simulation.