2K Sports hat heute einen komplett neuen Spielmodus für das kommende NBA 2K18 angekündigt, welcher euch unter anderem in eine lebensechte und interaktive Basketball-Community eintauchen lassen soll. Wir verraten euch hier die Details.

NBA 2K18 möchte die nächste Evolutionsstufe innerhalb der Reihe nehmen und bekommt mit der sogenannten Nachbarschaft einen komplett neuen Spielmodus innerhalb des Franchise spendiert. Dabei werden beliebte Elemente aus den Spielmodi Mein PARK, Pro-A und Meine KARRIERE kombiniert und fließen in eine gemeinsame neue Spielwelt ein. In dieser sollt ihr in das Leben eines NBA-Sportlers eintauchen können - und zwar nicht nur auf dem Court.

Die Nachbarschaft ist anders als alle Features der Reihe oder jedem beliebigen Sportkarriere-Modus zuvor. Spielercharaktere leben in einer nachbarschaftsähnlichen Umgebung mit diversen interessanten Orten, die man innerhalb der Häuserblocks besuchen kann. Dort tummeln sich viele weitere Mein-SPIELER-Spielercharaktere und Nebencharaktere, mit denen man interagieren kann.

Das Erlebnis und die Wertungen drehen sich um die Entscheidungen und Aktionen der Spieler, ob man Kyrie Irving im Friseursalon bei einer Rasur trifft, auf den Plätzen im Playground antritt, sich im Tattoo-Laden ein angesagtes Motiv stechen lässt, sich die neuesten Songs anhört oder bei einer Runde um den Block vor seinen Freunden mit der neuesten Ausrüstung angibt. Wie ihr dieses Feature erlebt, wird fast ausschließlich von euren Leistungen im Wettkampf beeinflusst, so dass ihr NBA 2K18 genauso spielen könnt, wie ihr es wollt, und dafür auch noch belohnt werden.

Greg Thomas, Präsident von Entwickler Visual Concepts, erläutert: "Indem wir die Spieler zum Mittelpunkt einer lebensechten Basketball-Umgebung machen, die sie erkunden können und in der sie soziale Kontakte pflegen und vor allem in Wettkämpfen antreten können, haben wir das NBA-2K-Erlebnis auf eine ganz neue Ebene gebracht. Wir können es kaum erwarten, was dies für die Zukunft der Marke bedeutet, und freuen uns schon darauf, dass die Fans NBA 2K18 ab 15. September endlich in den Händen halten können."

Neben dem neuen Nachbarschafts-Feature findet mit "Road to 99" auch ein modusübergreifendes neues Meta-Spiel den Weg ins Spiel. Durch dieses werdet ihr dafür belohnt, eure Mein-SPIELER-Gesamtwertung zu steigern, unabhängig davon, welche Spielmodi ihr zockt. So gibt es künftig ein einheitliches Medaillensystem, das die Modi Pro-Am, Park, und NBA in Meine KARRIERE gleichermaßen abdeckt.

NBA 2K18 ist ab dem 15. September 2017 für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Switch und PC erhältlich. Ab dem 08. September gibt es den Prolog zur diesjährigen Version als herunterladbares Gratis-Erlebnis vorab.