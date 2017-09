Seit etwas mehr als einer Woche ist NBA 2K18 erhältlich und setzt im Sportspiel-Bereich wieder Maßstäbe. Es ist aber nicht alles Gold was glänzt, denn vor allen Dingen in Bezug auf die enthaltenen Mikrotransaktionen gibt es seitens der Fans mitunter harsche Kritik.

Eines der großen neuen Features in NBA 2K18 ist die soziale Umgebung "The Neighborhood", in der ihr euren Spielcharakter nach eurem Gusto fortentwickeln könnt. Käufer des Spiels erhalten dazu auch etwas Virtual Currency, die Ingame-Währung im Titel, zur Gestaltung ihres Basketballers an die Hand und können sich diese zudem im Spiel auch verdienen. Das geht Fans aus bestimmten Gründen aber nicht weit genug.

Die Virtual Currency (VC) lässt sich zum Kauf von kosmetischen Gegenständen oder zur Verbesserung von Charakter-Fähigkeiten einsetzen, die mit dem Kauf gewährte Menge bringt aber einen Charakter maximal auf ein sehr durchschnittliches Level. Die Kritik der Fans setzt nun dort an, dass man extrem viele Stunden in das Spiel setzen und unglaublich viele Spiele zocken müsse, um genügend VC zu verdienen, um auf ein höheres Level zu kommen. Man werde so fast schon gezwungen, tatsächlich Echtgeld im Rahmen der Mikrotransaktionen zum Erwerb der VC einzusetzen.

2K Games hat zunächst in einem ersten Schritt reagiert und die mitunter lächerlich hohen Preise von 1.500 VC für neue Haarschnitte oder 1.000 VC für Tattoos korrigiert. Laut Ronnie "Ronnie 2K" Singh, der das Social Media Marketing für den Publisher betreibt, sollen für derartige kosmetische Änderungen künftig nur noch 100 VC fällig werden. Fans geht das aber noch nicht weit genug. Beispielsweise gibt es weiter keine Preview-Möglichkeit für kosmetische Änderungen, so dass man die Ingame-Währung final ausgeben muss, ohne zu wissen, ob einem das erworbene Item überhaupt gefällt. In Anbetracht der anhaltenden Kritik könnte 2K Sports also zukünftig womöglich noch zu weiteren Änderungen gewzungen sein.