Auch in diesem Jahr gibt es mit NBA 2K18 einen neuen Teil der Basketball-Reihe, der noch dazu einen genialen neuen Spielmodus spendiert bekommt. Lest hier, worum es sich dabei konkret handeln wird.

NBA 2K18 wird der erste Teil der langjährigen und erfolgreichen Basketball-Reihe von 2K Sports sein, der einen neuen Franchise-Modus spendiert bekommt. Diese narrativ geprägte neue Spielmöglichkeit hat Visual Concepts nun angekündigt.

Vor allem in jüngerer Vergangenheit haben Entwickler in ihren Sportspielen verstärkt auch wieder storylastige Karriere-Modi untergebracht, beispielsweise auch "The Journey" in FIFA 17. Richtige Franchise-Modi gab es bis dato aber eher selten. Das wird sich mit NBA 2K18 nun ändern.

In diesem neuen Teil von NBA 2K18 werdet ihr euer komplettes Team samt Roster und Finanzen managen müssen. Dadurch soll sich auch eine eigene Geschichte eures Franchises entwickeln, die ihr live miterleben könnt. Es handelt sich dabei um eine Fortentwicklung des bisher bereits bekannten Modus MyGM, in dem ihr bereits ein Team kontrollieren konntet. Daneben setzte 2K auch auf den Modus MyLeague, in dem alle 30 NBA-Teams übernommen werden konnten.

Dank des neuen narrativen Elements schimpft sich der neue Modus in NBA 2K18 nun MyGM: The Next Chapter; daneben wird MyLeague als traditionelle Franchise-Spielerfahrung bestehen bleiben. In MyGM: The Next Chapter übernehmt ihr hingegen die Rolle eines früheren NBA-Stars, der sechs Jahre nach einer Verletzung, die seine Karriere beendete, als General Manager zurückkehrt. Der Modus ist mit allerhand Cutscenes garniert, in denen ihr mit dem Besitzer eures Teams interagieren müsst, ebenso mit Staff-Mitgliedern und Spielern. Auch die Medien und die Manager anderer Clubs wollen von euch abgehandelt werden.

In einer kurzen Stellungnahme betonte Senior Producer Erick Boenisch, dass man eine motivierende Spielerfahrung erschaffen wolle, wobei persönliche Entscheidungen aber immer noch in euren Händen liegen und nicht von der Story diktiert werden.