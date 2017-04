Playoff-Simulation: Wer holt den Titel in diesem Jahr?

Es ist mittlerweile ja Usus geworden, dass pünktlich zum Start der entscheidenden Saisonphase in den aktuellen Sportspiel-Ablegern simuliert wird, wer schlussendlich als Sieger hervorgehen soll. 2K Sports hat das nun auch mit NBA 2K17 getan.

Die NBA Playoffs sind seit diesen Tagen in vollem Gange und alle Basketball-Welt fragt sich natürlich, ob die Cleveland Cavaliers in Meisterstück aus dem Vorjahr wiederholen können. Diesbezüglich versucht sich das Basketball-Spiel NBA 2K17 per Simulation mit einer Prognose.

Und schenkt man dieser Simulation Glauben, dann wird dem Team um LeBron James das Unterfangen in diesem Jahr nicht erneut gelingen. Zwar kommt es zum Final-Rematch gegen die Golden State Warriors, in diesem Jahr sollen die Mannen um Steph Curry und Kevin Durant aber nicht wieder eine 3:1-Führung verspielen. Die Serie soll jedoch zumindest über die volle Länge gehen, ehe die Warriors mit 4:3 die Oberhand behalten sollen.