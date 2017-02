2K Sports ist mit seiner NBA-2K-Reihe ja der Platzhirsch was Basketball-Titel für Konsolen betrifft. Diese Stellung baut man dank einer großen Kooperation mit der NBA selbst nun weiter aus.

Take-Two und die NBA sind eine weitgehende Kooperation eingegangen, um künftig die NBA 2K eLeague ins Leben zu rufen. Dabei handelt es sich um die erste offiziell von einer US-Profisport-Liga unterstützte eSports-Liga, die ihr Debüt im Jahr 2018 geben soll.

Die professionelle Gaming-Liga soll die besten Basketball-Spieler auf der Welt in einem eSport-Wettbewerb zursammenbringen. Die Teams sollen dabei von realen NBA-Franchises unterhalten werden. Die Gründungsteams werden aus jeweils fünf professionellen eSportlern bestehen, die mit benutzerstellten Avataren antreten. Eine Ankündigung der Teams soll in den kommenden Monaten folgen. Nach einer regulären Saison gibt es dann ein gruppenbasiertes Playoff-System und eine finales Meisterschaftsspiel.

