Die Basketball-Reihe NBA 2K hat der Konkurrenz um NBA Live ja längst den Rang abgelaufen und zählt gemeinhin zu den besten Sportspielen im Videospielbereich überhaupt. Das hat sich für die Macher beim aktuellen Teil NBA 2K17 ganz besonders ausgezahlt.

Während der Finanzkonferenz von Take-Two Interactive hat sich CEO Strauss Zelnick auch zum noch aktuellen Sportspiel-Ableger NBA 2K17 geäußert. Dieser legte noch einmal eine Schippe drauf und avancierte mittlerweile zum erfolgreichsten Sportspiel des Publishers aller Zeiten.

Das Basketball-Spiel habe sich mittlerweile mehr als 8,5 Millionen Mal verkauft und damit auch einen erheblichen Beitrag zu den guten Geschäftszahlen geleistet, welche die firmeneigenen Erwartungen im Quartal zwischen 01. April und 30. Juni 2017 übertroffen haben; das Ergebnis konnte im Jahresvergleich um satte 64 Prozent gesteigert werden. Zelnick bezeichnet das Franchise daher folgerichtig als "unglaublichen Erfolg" und geht weiterhin davon aus, dass in den kommenden Jahren ein weiteres Wachstum erreicht werden könne.

Für die Zukunft werkelt das Team bereits an der NBA 2K eSports League, die 2018 starten soll. President Karl Slatoff erkennt in der professionellen Liga ein großes langfristiges Potential, das den Profit des Publishers weiter verbessern könne. Zudem soll das im Herbst erscheinende NBA 2K18 voraussichtlich zum größten Kassenschlager im nächsten Geschäftsquartal avancieren. Der neue Teil wird am 19. September für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.