2K kündigt Virtual-Reality-Ableger an

Auch 2K Games und 2K Sports widmen sich künftig dem aktuellen Trendthema Virtual Reality und haben nun ein erstes Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich um einen speziellen Ableger von NBA 2K17.

Das gute Stück wird den Namen NBA 2KVR Experience tragen und soll das erste VR-Basketball-Spiel werden. Dabei sollen Spieler in NBA-Umgbebung diverse Minispiele und Herausforderungen in der virtuellen Realität meistern. Erscheinen wird die NBA 2KVR Experience bereits am 22. November für PlayStation VR, HTC Vive und Samsung Gear VR.

Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts, kommentiert: "Unser Team sucht immer nach neuen Wegen, den Spielern eindrucksvolle Erlebnisse zu bescheren. NBA 2KVR lässt die Fans noch tiefer in unsere Reihe eintauchen und stellt ihr Talent in unterhaltsamen VR-Herausforderungen auf die Probe."

Gemeinsam mit Cover-Athlet Paul George geht ihr im Bankers Life Fieldhouse auf den Platz. George liefert auch den Kommentar zum Spiel und gibt euch hilfreiche Tipps. Fortan müsst ihr euch in Minispielen wie Drei-Punkte-Shootouts, einer Tempo- sowie Präzisionsherausforderung und dem Buzzer-Beater-Countdown bewähren und verbessern.

Der VR-Ableger wird 13,99 Euro kosten.