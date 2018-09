2K hat ja bereits die erfolgreiche NBA-2K-Reihe am Start und will künftig auch die arcadelastige Basketball-Abteilung abdecken. Daher hat man zuletzt die Rechte an NBA Playgrounds 2 erworben. Als NBA 2K Playgrounds 2 hat das Spiel nun einen konkreten Release-Termin.

NBA 2K19 ist ja seit kurzem bereits erhältlich und schon bald sollen Fans von arcadelastigen Sportspielen mit NBA 2K Playgrounds 2 auf ihre Kosten kommen. In einer Pressemitteilung gab 2K heute bekannt, dass das 2-gegen-2-Basketball-Spiel von Entwickler Saber Interactive ab dem 16. Oktober 2018 erhältlich sein wird. Das Release-Datum gilt gleichermaßen für PS4, Xbox One, Switch und PC; der Verkaufspreis soll bei 29,95 Euro liegen.

Auf dem Cover von NBA 2K Playgrounds 2 sind Hall of Famer Julius "Dr. J" Erving, NBA-Champion Kevin Garnett, NBA All-Star Karl-Anthony Towns und der Celtics-Star Jayson Tatum zu sehen. Neben diesen wird es vom Start weg mehr als 300 weitere bekannte Basketballer im Arcade-Titel geben. Zu diesen zählen auch Legenden wie Michael Jordan, Kobe Bryant oder Kareem Abdul-Jabbar.

In Updates nach dem Release sollen dann noch rund 200 weitere Spieler nachgeliefert werden. Zum Release sind außerdem zehn Courts rund um den Globus eingeplant, unter anderem in Washington D.C., St. Louis, Seoul und Australien; anschließend werden weitere als DLC folgen. Mehr als 100 Signature-Moves der Basketbal, kosmetische Individualisierungsobjekte und ein Soundtrack um Run The Jewels, Oddisee, DJ Premier und weiteren Künstlern runden den Arcade-Sporttitel ab.