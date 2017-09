Nach 18 Jahren verlässt Bruce Straley das Entwicklerstudio Naughty Dog. Straley war Director von zwei Titeln der Uncharted-Serie sowie The Last of Us.

Bruce Straley, der Director von Spielen wie Uncharted 2: Among Thieves, The Last of Us oder auch Uncharted 4: A Thief's End, verlässt das Entwicklerstudio Naughty Dog. In einem Blog-Eintrag erklärt er, dass er nach 18 Jahren Arbeit für das Studio eine schwierige Entscheidung zu treffen hatte. Er wird dem kreativen Prozess treu bleiben, aber genauere Details hat er nicht bekannt gegeben. Lediglich von anderen Richtungen ist die Rede und so bleibt abzuwarten, wohin es Straley in Zukunft verschlägt und woran er arbeiten wird.

Bruce Straley begann seine Karriere im Jahr 1999 bei Naughty Dog. Damals arbeitete er als Artist an Texturen für das Rennspiel Crash Team Racing.