Ohne Sony kein Uncharted und The Last of Us

Laut Naughty Dog wären Titel wie The Last of Us und Uncharted ohne Sony nicht entstanden. Die Zusammenarbeit fruchtete bereits bei früheren Marken.

Jason Rubin, einer der Gründer des Entwicklerstudios Naughty Dog hat in einem Interview erklärt, dass es ohne Sony wohlmöglich weder die Uncharted-Reihe noch The Last of Us geben würde. Bereits 2006 ließ sich die Firma von Sony kaufen. Ausschlaggebend damals war die erfolgreiche Zusammenarbeit an den Marken Crash Bandicoot und Jak and Daxter. "Es war die richtige Entscheidung für Naughty Dog. Schaut, wo wir heute sind. Als unabhängiger Entwickler hätten wir dies meiner Meinung nach nicht geschafft. Ich denke nicht, dass ihr Titel wie The Last of Us oder Uncharted heute hättet.", erläutert Rubin.

Derzeit arbeitet Naughty Dog an weiteren Inhalten für Uncharted 4. Außerdem wurde The Last of Us Part II angekündigt, über das aktuelle noch so gut wie nichts bekannt ist. Einige Details zur heiß erwarteten Fortsetzung sind Gameswelt allerdings bekannt: