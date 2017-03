Gegenüber der Game Informer hat sich Evan Wells, President von Naughty Dog, nun zu den aktuellen Planungen des Kult-Entwicklerstudios geäußert. Demnach fokussiere man sich wirklich komplett auf die beiden aktuellen Projekte.

Naughty Dog werkelt derzeit an Uncharted: The Lost Legacy sowie an The Last of Us: Part II. Auf diesen beiden Spielen liege auch der komplette Fokus des Studios; Planungen darüber hinaus forciere man noch nicht. Das unterstrich Evan Wells von Naughty Dog nun noch einmal im Gespräch mit der Game Informer.

Welches Projekt der Entwickler nach der Fertigstellung der beiden oben genannten Titel angehen wird, ist damit noch nicht klar. Für die vorhersehbare Zukunft sind die Planungen von Naughty Dog mit den beiden Spielen damit bereits bekannt.

"Wir planen nicht soweit voraus. Ein Spiel zu entwickeln ist ziemlich hart, so dass wir uns darauf konzentrieren, woran wir gerade arbeiten", so Wells. In Bezug auf Uncharted: The Lost Legacy unterstreicht er außerdem, dass man die Franchise nicht mit einer ganzen Reihe von Spin-Offs überfluten wolle. "Wir haben keinen groß angelegten Plan, das serienmäßig fortzusetzen oder weitere Nebenhandlungen der anderen Charaktere zu erstellen", so der Naughty-Dog-President diesbezüglich.

Seit der parallelen Entwicklung von Uncharted 3 und The Last of Us verfüge das Studio über vielleicht bis zu "eineindrittel Entwicklerteams". Nach der Fertigstellung von The Lost Legacy werde sich die ganze Belegschaft zunächst auf The Last of Us: Part II fokussieren.