Naughty Dog hat sich mit der Uncharted-Reihe sowie mit The Last of Us einen hervorragenden Namen gemacht. Eine Person, die die Geschicke des Unternehmens seit vielen Jahren leitet, geht nun aber von Bord.

Die Rede ist in diesem Fall von Co-Präsident Christophe Balestra, der Naughty Dog nun den Rücken kehrt und das Entwicklerstudio verlässt. Diesem gehörte er bereits satte 15 Jahre an. Sein Abschied wurde nun im Rahmen eines Abschiedsbriefes auf der offiziellen Webseite bestätigt.

Das Ausscheiden von Balestra hat keine bösartigen Hintergründe. Vielmehr führt er aus, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und im Übrigen andere persönliche Projekte verfolgen möchte. Dazu sollen im Übrigen auch künftig aber Programmierarbeiten zählen.

Balestra trat Naughty Dog im Jahr 2002 bei. Damals war das Studio noch eher für die Arbeiten an Crash Bandicoot und Jak & Daxter bekannt. Die Zukunft von Naughty Dog soll indes weiter rosig ausfallen, schließlich verlasse nur er als einzige Person das Unternehmen, die Mehrzahl der zum Erfolg beitragenden Mitarbeiter sei aber weiterhin noch da. Die Rolle von scheidenden Balestra wird in Zukunft Evan Wells übernehmen.