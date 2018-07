Der dritte Ableger von NASCAR Heat hat einen Termin erhalten. Im September erscheint der Titel mit zahlreichen Neuerungen und einem Bonus für Vorbesteller.

Der Publisher 704Games hat bekannt gegeben, dass das Rennspiel NASCAR Heat 3 im September erscheinen wird. Es handelt sich logischerweise um das Sequel zu NASCAR Heat 2 und Fans dürfen sich auf einige neue Features freuen.

Darunter befinden sich beispielsweise ein erweiterter Karriere-Modus, zusätzliche Rennstrecken und Online-Turniere. Mit der Xtreme Dirt Tour bekommt ihr außerdem eine brandneue Spielerfahrung. Das Cover von NASCAR Heat 3 ziert das Team von Hendrick Motorsports mit den Fahrern Chase Elliott, William Byron, Jimmie Johnson und Alex Bowman.

"NASCAR Heat 3 wird das größte NASCAR-Konsolenspiel, welches wir je veröffentlicht haben", sagt Paul Brooks, CEO von 704Games. Vorbesteller des Titels erhalten sogar einen Coupon im Wert von 50 US-Dollar für ein beliebiges NASCAR-Event in 2019.

NASCAR Heat 3 erscheint am 7. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.