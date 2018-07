Bevor der Prügler Naruto to Boruto: Shinobi Striker veröffentlicht wird, findet eine weitere, mehrteilige Beta-Phase statt. Wir nennen euch die Termine.

Die nächste Beta zum Beat'em-Up Naruto to Boruto: Shinobi Striker steht bevor. Diesmal sind mehrere Testsessions geplant, deren Ergebnisse dem Spiel auf PlayStation 4 und Xbox One weiteren Feinschliff geben sollen.

Zwischen dem 20. und 29. Juli hält Bandai Namco insgesamt sieben Testläufe ab, in denen verschiedene Modi verfügbar sein werden: Basic Training in der Ninjutsu-Arena (Solo Mission), schnelles Spiel für bis zu acht Kämpfer sowie Combat und Base Battle, beide jedoch nur zu bestimmten Zeiten. Außerdem erwarten euch neue Kampfschauplätze wie Konoha bei Tag und Nacht. Als neuer Charakter kommt Yamato hinzu. Auch frische Anpassungsmöglichkeiten für die Figuren soll es geben.

An folgenden Terminen könnt ihr die Beta spielen:

20. Juli: 08:00 – 11:00

20.-21. Juli: 22:00 – 01:00

21. Juli: 11:00 – 14:00

21. Juli: 19:00 – 22:00

22. Juli: 03:00 – 06:00

22. Juli: 08:00 – 11:00

27. Juli: 08:00 – 29. Juli: 08:00 (48 Stunden)

Alle Teilnehmer bekommen die exklusive Version des schwarzen und weißen Shinobi-Striker-Shirts als Ingame-Gegenstand. Die Vollversion von Naruto to Boruto: Shinobi Striker erscheint am 31. August für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.