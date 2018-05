Bandai Namco hat das nächste Abenteuer der Naruto-Reihe datiert. Noch im Sommer dürfen sich Fans Naruto to Boruto: Shinobi Striker zulegen.

Wie der Publisher per Pressemeldung ankündigte, wird Naruto to Boruto: Shinobi Striker noch in diesem Sommer zu haben sein. Das Spiel erscheint am 31. August 2018 für PS4, Xbox One und PC (via Steam). Passend zur Verkündung des Release-Termins wurde auch die neue Uzumaki Edition des Spiels angekündigt.

Die besondere Edition umfasst nicht nur das Basisspiel auf den Plattformen PS4 und Xbox One, sowie auch den ebenfalls bestätigten Season Pass sowie eine tolle Naruto- und Boruto-Figur. Der angesprochene Season Pass umfasst insgesamt satte neun DLC-Paket sowie das Zubehör "Great Sages of the Mount Myouboku".

Auch Frühentschlossene unter euch können profiteren. Wer vorbestellt, erhält exklusiv das Kostüm "Naruto 7. Hokage" sowie einen früheren Zugang auf Pain. Dieser Meister wird euren Avatar trainieren.