Eine Kostprobe von Naruto to Boruto: Shinobi Striker gefällig? Dann nehmt an der Open Beta des des Beat-'em-Ups teil.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker wird für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Auf der PlayStation 4 könnt ihr das Beat-'em-up am Wochenende kostenlos testen. Die Open Beta startet am 23. Februar 2018. Schluss ist am 25. Februar 2018. Ihr könnt die Beta-Version von Naruto to Boruto: Shinobi Striker bereits im PlayStation-Store herunterladen.

Die Open Beta wird umfangreicher ausfallen als die geschlossene. Neu ist der Kampfschauplatz "Hidden Sand Stage". Teilnehmer der kommenden Testphase erhalten als Dank ein exklusives T-Shirt für den eigenen Avatar, das ihr nutzen könnt, sobald ihr die Vollversion von Shinobi Striker habt. Wann genau der Publisher Bandai Namco Entertainment und der Entwickler Soleil Ltd. die Vollversion herausbringen, ist noch nicht bekannt.