Bandai Namco hat heute gleich mehrere Neuigkeiten rund um Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 im Gepäck.

Zunächst einmal dürfen sich alle Fans der Franchise darauf freuen, dass Mitsuki künftig als neuer spielbarer Charakter vertreten sein wird. Dieser wird Boruto und Sarada in der kommenden Erweiterung Road to Boruto begleiten. Der Sohn von Orochimaru ist ein vielversprechendes Talent, der mit seinen Ninja-Künsten eine großartige Ergänzung für das Team Konohamaru darstellt.

Darüber hinaus wurde auch die neue Edition des Spiels namens Full Pack angekündigt. Diese Spielfassung beinhaltet für alle neuen Spieler nicht nur das Hauptspiel, sondern auch alle drei veröffentlichte DLCs sowie besagte Erweiterung Road to Boruto. Sowohl das Add-on als auch das Full Pack sind ab dem 03. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One in Europa zu haben.