Alle Fans von Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 dürfen sich auf die Rückkehr eines beliebten Charakters freuen.

Wie heute im Rahmen einer Pressemail bestätigt wurde, feiert mit Mecha Naruto ein beliebter Charakter aus der Franchise in der kommenden Erweiterung Road to Boruto ein Comeback. Das gab Bandai Namco nun bekannt.

Mecha Naruto war zum ersten Mal in Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution zu sehen und tritt künftig dem Ninja-Kampf im Add-on zum aktuellen Ableger bei. Darüber hinaus werdet ihr in der Erweiterung auch Chunin-Prüfungen erleben. Um diese zu bestehen, müsst ihr eure Shinobi-Fähigkeiten in verschiedenen Tests unter Beweis stellen.

Die Erweiterung soll am 03. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein.